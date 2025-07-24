Власти Таиланда приняли срочное решение на фоне эскалации с Камбоджей

Женщина с ребенком во время эвакуации в Таиланде

Руководства четырех провинций Таиланда приняли решение о начале эвакуации местного населения, передает издание The Nation со ссылкой на информацию Министерства внутренних дел государства. Уточняется, что эти регионы граничат с территорией Камбоджи.

Распоряжение о транспортировке мирных жителей в безопасное место отдали главы провинций Сурин, Бурирам, Сисакет и Убонратчатхани, отметили в ведомстве. Провести эвакуацию людей приказал исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхама Вечаячая, добавили представители МВД.

Ранее на границе Таиланда и Камбоджи произошло обострение обстановки, которое вылилось в боестолкновения. Причиной эскалации ситуации стали мины, установленные на спорных территориях. Известно, что 23 июля тайские власти отозвали из Пномпеня своего посла после того, как солдат армии государства потерял конечность, наступив на мину.

Позже тайские войска сообщили о применении армией Камбоджи реактивных систем залпового огня для нанесения ударов по их позициям. Ответной мерой стал авиаудар по камбоджийским солдатам.