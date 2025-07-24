Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 09:42

Власти Таиланда приняли срочное решение на фоне эскалации с Камбоджей

The Nation: власти Таиланда эвакуируют жителей четырех провинций

Женщина с ребенком во время эвакуации в Таиланде Женщина с ребенком во время эвакуации в Таиланде Фото: Phobthum Yingpaiboonsuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководства четырех провинций Таиланда приняли решение о начале эвакуации местного населения, передает издание The Nation со ссылкой на информацию Министерства внутренних дел государства. Уточняется, что эти регионы граничат с территорией Камбоджи.

Распоряжение о транспортировке мирных жителей в безопасное место отдали главы провинций Сурин, Бурирам, Сисакет и Убонратчатхани, отметили в ведомстве. Провести эвакуацию людей приказал исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхама Вечаячая, добавили представители МВД.

Ранее на границе Таиланда и Камбоджи произошло обострение обстановки, которое вылилось в боестолкновения. Причиной эскалации ситуации стали мины, установленные на спорных территориях. Известно, что 23 июля тайские власти отозвали из Пномпеня своего посла после того, как солдат армии государства потерял конечность, наступив на мину.

Позже тайские войска сообщили о применении армией Камбоджи реактивных систем залпового огня для нанесения ударов по их позициям. Ответной мерой стал авиаудар по камбоджийским солдатам.

Таиланд
Камбоджа
эвакуации
провинция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ИБ-эксперт оценил новый закон против телефонных мошенников
Более 50 человек участвуют в поисках Ан-24 в Амурской области
Задержания агрессивных россиян за призывы убивать военных попали на видео
Крупнейший торговый центр в Москве пытаются продать за баснословную сумму
Мишустин передал Лукашенко привет от Путина через премьера Белоруссии
Общественники потребовали увеличить толщину стен в домах ради секса
В «Ангаре» ответили на сообщения о найденных обломках Ан-24 под Тывой
Следователи нагрянули в аэропорт вылета разбившегося Ан-24
«Мертвая зона»: раскрыто, как беспилотники ВСУ прорвались в Сочи
Появились кадры поисковой операции упавшего Ан-24
Названа вероятная причина крушения Ан-24 в Амурской области
Мощный ветер оставил тысячи жителей Амурской области без света
Экс-солистка «Миража» объяснила феномен успеха Бузовой
Фрагменты упавшего Ан-24 разбросало на большой площади
В ГД предрекли новый майдан на Украине из-за решения Зеленского по НАБУ
В Раде раскрыли, как Зеленский послал Трампа
Раскрыты данные о проверках перевозчика разбившегося Ан-24
Таиланд призвал своих граждан покинуть Камбоджу
Диетолог оценила кулинарные эксперименты с грудным молоком
Стало известно, откуда могли быть запущены дроны ВСУ на Краснодарский край
Дальше
Самое популярное
Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.