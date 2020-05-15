Власти Пакистана обвинили Индию в организации атаки на биржу

https://static.news.ru/photo/3816ffc6-bada-11ea-ac29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/XinHua/Global look Press

Нападение на биржу в Карачи было организовано индийскими спецслужбами. Об этом заявил глава правительства Пакистана Имран Хан.

Премьер отметил, что Исламабада нет сомнений в причастности Индии к произошедшему. По его словам, нападение было спланировано с целью дестабилизировать Пакистан и «посеять неопределённость».

Хан добавил, что планировались ещё четыре подобных атаки, две из которых – в Исламабаде. Однако они были предотвращены, поскольку спецслужбы Пакистана находились в повышенной готовности, сообщает ТАСС.

Нападение на здание фондовой биржи в Карачи произошло 29 июня. Во время перестрелки со злоумышленниками погибли четверо охранников и один сотрудник полиции. Все нападавшие были ликвидированы. Ответственность за инцидент взяла на себя организация «Армия освобождения Белуджистана» (БОА), объявленная в Пакистане вне закона.

Ранее NEWS.ru писал, что пакистанские власти осудили Индию за обстрел позиций в Кашмире, в результате которого погиб один мирный житель и ещё двое были ранены. Всего, по данным Исламабада, индийские военные с начала года нарушали перемирие около полутора тысячи раз.