Пакистан осудил Индию за обстрел позиций в Кашмире

https://static.news.ru/photo/d6e9d178-b3e1-11ea-bd51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Musaib Mushtaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пакистанский МИД второй раз за неделю передал Индии ноту протеста, обвинив в нарушении режима прекращения огня на кашмирской линии контроля. Последний обстрел случился 20 июня.

По заявлению властей Пакистана, жертвой индийского удара стал один мирный житель, двое получили тяжёлые ранения. Только с начала года индийцы 1440 раз нарушили соглашение о прекращения огня в Кашмире, заявили в дипведомстве.

Подобные бессмысленные действия явно нарушают соглашение о прекращении огня от 2003 года. <...> Полное игнорирование прав человека и международных норм ещё больше ухудшает напряженную обстановку, создает угрозу миру и безопасности в регионе, — цитирует ТАСС заявление пакистанцев.

Китайское государственное агентство «Синьхуа» передало информацию о перестрелке между военными Индии и Пакистана, которая «длилась довольно продолжительное время» 19 июня в южной части Кашмира — спорного региона, граница в котором осталась не определена после разделения Британской Индии на два независимых государства в 1947 году.

Как писал NEWS.ru, 15 июня случилась потасовка между индийскими и китайскими военными в спорном регионе в Гималаях. Reuters писал, что солдаты использовали не огнестрельное оружие, а металлические прутья и камни. Только с индийской стороны погибли 20 человек. Страны обменялись взаимными обвинениями в развязывании конфликта.