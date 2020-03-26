https://static.news.ru/photo/fd562638-6f2e-11ea-afab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Властям Северной Кореи в течение прошлых недель потребовалась помощь «международных контактов» для расширения в стране проведения тестов на коронавирус нового типа.

По словам источника, знакомого с ситуацией, анализ на COVID-19 в КНДР сдали по меньшей мере 590 человек. Все они прибыли в страну из-за рубежа в январе. Все пробы показали отрицательный результат.

У властей есть наборы для тестирования на COVID-19, и они знают, как ими пользоваться, но их недостаточно, в связи с чем они просят все организации... поддержать их в этом отношении, — рассказал он.

Согласно данным государственных СМИ КНДР, в настоящее время на карантине находятся около 10 тысяч человек. Официально о случаях заражения не сообщали, передаёт Financial Times.

Как писал NEWS.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон открыт для помощи Тегерану и Пхеньяну в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Согласно последним данным, к 26 марта коронавирусом в мире заразились более 471 тысячи человек, 21,3 тысячи умерли, свыше 114 тысяч выздоровели. В России зафиксировано 658 случаев заболевания. Выписаны по выздоровлении 29 человек. Вирус выявили в 55 регионах.