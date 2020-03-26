Властям Северной Кореи в течение прошлых недель потребовалась помощь «международных контактов» для расширения в стране проведения тестов на коронавирус нового типа.
По словам источника, знакомого с ситуацией, анализ на COVID-19 в КНДР сдали по меньшей мере 590 человек. Все они прибыли в страну из-за рубежа в январе. Все пробы показали отрицательный результат.
У властей есть наборы для тестирования на COVID-19, и они знают, как ими пользоваться, но их недостаточно, в связи с чем они просят все организации... поддержать их в этом отношении, — рассказал он.
Согласно данным государственных СМИ КНДР, в настоящее время на карантине находятся около 10 тысяч человек. Официально о случаях заражения не сообщали,
Как писал NEWS.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон открыт для помощи Тегерану и Пхеньяну в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Согласно последним данным, к 26 марта коронавирусом в мире заразились более 471 тысячи человек, 21,3 тысячи умерли, свыше 114 тысяч выздоровели. В России зафиксировано 658 случаев заболевания. Выписаны по выздоровлении 29 человек. Вирус выявили в 55 регионах.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен