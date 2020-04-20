Власти Китая отказались считать себя врагом США в коронавирусной борьбе

Китай не является врагом Соединённых Штатов, заявил журналистам официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан. Так он ответил на критику Вашингтона, сомневающегося в прозрачности действий Пекина в период пандемии коронавируса.
Гэн Шуан подчеркнул, что для победы над COVID-19 мировому сообществу следует объединиться.
Нападки и очернение Китая не вернут ни потерянное время, ни гибель людей, — отметил представитель внешнеполитического ведомства.
Он призвал перестать делать безответственные замечания и обвинять Пекин. По мнению Шуана, Вашингтону необходимо сосредоточиться на сдерживании проблемы внутри страны и международном сотрудничестве.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил о желании направить в КНР следователей, отметив, что соответствующие просьбы Вашингтона Пекин отклонил.
Как писал NEWS.ru, Гэн Шуан сообщил об отсутствии доказательств лабораторного происхождения коронавируса.
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