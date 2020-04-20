Власти Китая отказались считать себя врагом США в коронавирусной борьбе

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Доказательств того, что коронавирус имеет лабораторное происхождение, нет. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан в ответ на гипотезу французского учёного Люка Монтанье о том, что COVID-19 был создан искусственно.

Дипломат подчеркнул, что вопрос о происхождении коронавируса является научным и не должен политизироваться. По его словам, большинство экспертов и специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не обнаружили доказательств того, что вирус...