В Японии умер знаменитый герой мемов «длиннокот»

https://static.news.ru/photo/5d0f5074-fbf5-11ea-acb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: 無冠の女王みーこ＠高知/twitter.com

В Японии скончался знаменитый кот Нобико, также известный как «длиннокот». Герою мемов было 18 лет.

По словам его хозяйки, животное страдало сердечной недостаточностью. Коту стало плохо накануне утром, его сразу отвезли к ветеринару, но спасти не удалось. Об этом женщина рассказала на своей странице в Twitter. Известие о смерти кота расстроило его поклонников, в память об усатом они опубликовали в Сети самые знаменитые мемы с его участием.

Нобико стал популярным в 2006 году после того, как его фотографию опубликовали на форуме 2chan. Пользователи соцсетей сразу же влюбились в длинного, 65-сантиметрового кота, пишет Esquire.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оригинальное имя сына Илона Маска приобрелостатус мема. Сам бизнесмен и изобретатель, похоже, периодически забывает сложную комбинацию из букв и цифр, которой он и певица Граймс назвали ребёнка. В частности, когда журналисты в последний раз спросили основателя SpaceX, как поживает X Æ A-12, Маск не понял, о чём идёт речь. Бизнесмену разъяснили, что вопрос касается его отпрыска.