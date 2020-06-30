В Японии сделали платными пластиковые пакеты в магазинах

Пластиковые пакеты, которые в магазинах Японии выдавали для покупок около кассы, с 1 июля стали платными. В зависимости от размера за упаковку теперь необходимо отдать от 2 до 5 иен (от 2,6 до 6 рублей).
Данный шаг власти Японии объяснили желанием обратить внимание граждан на проблему пластикового мусора, загрязняющего океан. При этом на долю пакетов приходится только 2–3% от общего объёма пластикового мусора в стране,
Ряд магазинов перешли на пакеты из биомассы. В отличие от пластика они разлагаются. Другие предприниматели предлагают покупателям матерчатые сумки и фуросики — куски ткани, в которые японцы традиционно заворачивали покупки. Так у них получался узелок-котомка.
Ранее NEWS.ru сообщал, что большая часть микропластика, которая попадает в Мировой океан через сточные воды, является продуктом распада гигиенических салфеток и других средств личной гигиены. Исследователи из Университета Голуэя в Ирландии провели анализ морской воды на западном побережье страны. Оказалось, что в отфильтрованном осадке находились около шести тысяч частиц микропластика на один килограмм.
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