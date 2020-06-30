В Японии сделали платными пластиковые пакеты в магазинах

https://static.news.ru/photo/02d2f494-bb68-11ea-ad19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus-Werner Friedrich/imageBROKER.com/Global Look Press

Пластиковые пакеты, которые в магазинах Японии выдавали для покупок около кассы, с 1 июля стали платными. В зависимости от размера за упаковку теперь необходимо отдать от 2 до 5 иен (от 2,6 до 6 рублей).

Данный шаг власти Японии объяснили желанием обратить внимание граждан на проблему пластикового мусора, загрязняющего океан. При этом на долю пакетов приходится только 2–3% от общего объёма пластикового мусора в стране, сообщает РИА Новости.

Ряд магазинов перешли на пакеты из биомассы. В отличие от пластика они разлагаются. Другие предприниматели предлагают покупателям матерчатые сумки и фуросики — куски ткани, в которые японцы традиционно заворачивали покупки. Так у них получался узелок-котомка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что большая часть микропластика, которая попадает в Мировой океан через сточные воды, является продуктом распада гигиенических салфеток и других средств личной гигиены. Исследователи из Университета Голуэя в Ирландии провели анализ морской воды на западном побережье страны. Оказалось, что в отфильтрованном осадке находились около шести тысяч частиц микропластика на один килограмм.