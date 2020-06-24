Салфетки оказались источником почти 90% микропластика в Мировом океане

https://static.news.ru/photo/13595ef0-b62e-11ea-95db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Большая часть микропластика, которая попадает в Мировой океан через сточные воды, является продуктом распада гигиенических салфеток и других средств личной гигиены.

Исследователи из университета Голуэя в Ирландии провели анализ морской воды на западном побережье страны. Образцы были взяты в графствах Голуэй, Клэр и Мэйо. Оказалось, что в отфильтрованном осадке находились около шести тысяч частиц микропластика на один килограмм. Около 91% этого пластика является медицинскими тампонами, салфетками и другими средствами гигиены.

В ходе исследования выяснилось, что около половины салфеток, которые продаются в Ирландии с пометкой «биоразлагаемые», на самом деле не являются такими. Когда они попадают в сточные воды их ткань разлагается.

Руководитель исследовательской группы Лиам Моррисон пояснил, что микропластик проходит через очистительные сооружения и остаётся в морях. Для того, чтобы избежать загрязнение океанов салфетки нужно утилизировать специальным образом. Учёный подчеркнул, что сертификация средств личной гигиены мало соответствует экологическим требованиям. Часто потребители этих товаров ведут себя безответственно, спуская использованные салфетки в канализацию. Учёный подчеркнул, что во время коронавирусной эпидемии использование средств личной гигиены значительно возросло, сообщает ирландский телеканал RTE.

По данным ООН, каждый год в мире производится около 300 млн тонн пластикового мусора. В мировой океан попадает около 8 млн тонн. Многочисленные исследования показали, что в мышечной ткани и желудках большинства рыб и морских животных были обнаружены полусинтетические целлюлозные волокна, которые используются в текстильной промышленности. Установлено, что частицы размером в 150 микрометров попадают в организм человека и не растворяются, а наночастицы всасываются в кровь. Неизвестно насколько негативными являются такие последствия. Ученые предполагают, что пластик может быть переносчиком опасных токсинов.

NEWS.ru писал, что учёные Иркутского государственного университета (ИГУ) планируют создать карту распространения микропластика в озере Байкал.