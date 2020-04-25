Азия

В Японии самоизолировался глава оперштаба по борьбе с COVID-19

12:25, 25 апреля 2020
Ясутоси Нисимура Ясутоси Нисимура Фото: AFLO/Global Look Press

Японский министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура, который также координирует деятельность правительственного штаба по борьбе с распространением инфекции, ушёл на самоизоляцию.

У одного из сотрудников оперштаба был выявлен коронавирус. При этом сам министр с заболевшим не контактировал, сообщает Kyodo.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Осаки Итиро Мацуи предложил ходить в магазины мужчинам из-за медлительности женщин. По его мнению, мужчины на продуктовом шопинге были бы эффективнее женщин.

По последним данным, в Японии зарегистрировано более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом, 358 пациентов скончались.

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