https://static.news.ru/photo/973295d2-471d-11ea-ab98-fa163e074e61_660.jpg Фото: だぁ(ダイヤモンドプリンセス乗船中)/twitter.com

В порту японского города Иокогама медики проверяют более чем 3700 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess на предмет заражения коронавирусом.

Меры предосторожности приняты из-за 80-летнего мужчины, который в январе был в круизе на этом судне. У него диагностирован коронавирус. Пассажир 25 января сошёл с лайнера в Гонконге, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании-оператора Carnival Japan Inc.

Как уточняет агентство, гостей корабля попросили оставаться в своих каютах. В Стране восходящего солнца подтверждены 20 случаев заболевания коронавирусом, при этом 17 пациентов ранее ездили в китайский Ухань — центр эпидемии. С 1 февраля Япония начала отказывать во въезде иностранцам, посещавшим провинцию Хубэй в последние две недели, а также людям с паспортами, выданными в этом регионе. По данным на 3 февраля, на территорию Японии из-за введённых ограничений не смогли попасть восемь человек.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин заявила, что показатель летальности среди всех заразившихся коронавирусом 2019-nCoV относительно невысок — он составляет 2,1%. Жертвами нового типа вируса стали 427 человек, писал NEWS.ru.