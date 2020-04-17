В Таиланде полиция нашла выселенных из отеля россиян в пещере

https://static.news.ru/photo/9bd69678-82ce-11ea-8f5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: chiangraitimes/Twitter

Туристическая полиция тайской провинции Краби обнаружила проживающую в палатке в пещере пару из России. Туристов, застрявших в азиатской стране из-за пандемии коронавируса, выгнали из отеля.

Россияне пояснили, что на территории Таиланда находятся уже более двух месяцев. В начале апреля из-за усиления карантинных правил гостиница, в которой они проживали, закрылась. Пара не знала, куда идти, и ей пришлось найти собственный метод выживания, отмечает Chiang Rai Times.

Правоохранители доставили туристов в госпиталь для проверки, у россиян не нашли коронавируса. Их поселили в один из отелей, работающих для застрявших в Таиланде иностранцев. О случившемся уведомлено российское посольство.

В Екатеринбург из Таиланда прибыли 180 граждан РФ, рейс признали эпидемиологически неблагополучным. У пяти человек на борту выявили признаки ОРВИ и высокую температуру. Всех пассажиров изолировали, писал NEWS.ru.