Коронавирус подозревают у пятерых пассажиров рейса Таиланд-Екатеринбург

https://static.news.ru/photo/770ab6e0-8228-11ea-b6c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рейс из Таиланда в Екатеринбург, на котором на родину вернулись 180 российских граждан, признан эпидемиологически неблагополучным.

Об этом сообщили в оперативном штабе Свердловской области. На прибывшем 19 апреля борту у пяти человек выявили признаки ОРВИ и высокую температуру. Всех пассажиров изолировали, передаёт «Газета.ru».

Это вынужденная, но необходимая мера, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал в Екатеринбург прибыл чартерный рейс с 18-ю тоннами гуманитарной помощи из Китая. На борту самолёта привезли 2,1 млн одноразовых масок, 14 тыс. очков, свыше 20 тыс. лицевых щитков, тысячу перчаток и 10 тыс. защитных комбинезонов.