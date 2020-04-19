Общество

Коронавирус подозревают у пятерых пассажиров рейса Таиланд-Екатеринбург

13:23, 19 апреля 2020 16
Фото: Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рейс из Таиланда в Екатеринбург, на котором на родину вернулись 180 российских граждан, признан эпидемиологически неблагополучным.

Об этом сообщили в оперативном штабе Свердловской области. На прибывшем 19 апреля борту у пяти человек выявили признаки ОРВИ и высокую температуру. Всех пассажиров изолировали, передаёт «Газета.ru».

Это вынужденная, но необходимая мера, — говорится в сообщении.

 Ранее NEWS.ru писал в Екатеринбург прибыл чартерный рейс с 18-ю тоннами гуманитарной помощи из Китая. На борту самолёта привезли 2,1 млн одноразовых масок, 14 тыс. очков, свыше 20 тыс. лицевых щитков, тысячу перчаток и 10 тыс. защитных комбинезонов.

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