В небе над Корейским полуостровом заметили самолёт-разведчик США

https://static.news.ru/photo/8697a7ac-b2df-11ea-afdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: United States Air Force/Public Domain/commons.wikimedia.org

Разведывательный самолёт ВВС США E-8C Joint Stars совершил полёт над Корейским полуостровом. Воздушное судно вылетело с базы ВВС США Кадена в Японии в пятницу вечером, 19 июня, и находилось в воздушном пространстве Южной Кореи до утра субботы, 20 июня.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Накануне в небе неподалёку от Сеула были также замечены три других самолёта-разведчика ВВС США, включая EP-3E и RC-12X. Разведывательные полёты над полуостровом совершаются на фоне обострения отношений между Сеулом и Пхеньяном.

Отношения Юга и Севера стали ещё более напряжёнными, после того как Пхеньян объявил о намерении возобновить военные учения на южной границе, а также восстановить блокпосты в демилитаризованной зоне. С 9 июня КНДР блокирует все линии связи с Южной Кореей, а 16 июня военные КНДР уничтожили офис связи Республики Корея, расположенный в северокорейском городе Кэсон, объявив это ответом на враждебную пропаганду со стороны соседа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский аналитик Джейкоб Богл обнаружил секретные военно-морские базы Северной Кореи, исследовав спутниковые фотографии, доступные для широкого пользования. Одна из них, по его утверждению, находится недалеко от одного из домов Ким Чен Ына. Исследование выявило более десятка подземных морских объектов, которые власти КНДР могут использовать для ремонта и дозаправки кораблей, а также для проведения атак в условиях безопасности и секретности. Богл подчеркнул, что северокорейские подводные лодки не являются прямой угрозой для США, но могут представлять реальную угрозу для Южной Кореи, поскольку их движение трудно контролировать из-за того, что они могут скрытно заплывать в секретные базы.