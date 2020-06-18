Аналитик США обнаружил засекреченные подземные военно-морские базы КНДР

https://static.news.ru/photo/3edcde4e-b16f-11ea-8a88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Jung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский аналитик Джейкоб Богл обнаружил секретные военно-морские базы Северной Кореи, исследовав спутниковые фотографии, доступные для широкого пользования. Одна из них, по его утверждению, находится недалеко от одного из домов Ким Чен Ына.

Его исследование выявило более десятка подземных морских объектов, которые власти КНДР могут использовать для ремонта и дозаправки военных кораблей, а также для проведения атак в условиях безопасности и секретности, пишет Mirror.

По словам Богла, учитывая попытки Северной Кореи разработать ядерные ракеты подводного базирования, то в случае начала войны значение этих баз может быть огромным.

На снимках, собранных аналитиком, видно, что несколько военно-морских баз имеют водные пути, ведущие от моря и в туннели под горами.

Хотя точный масштаб туннелей неизвестен, некоторые из них, по-видимому, имеют две точки доступа, что позволяет нам провести линию между выходом и входом, чтобы выявить потенциальный размер туннеля. Снимки не позволяют понять, насколько сложно устроены их внутренние части. Вероятно, они соответствуют уровню сложности, который был найден в других подобных базах по всему миру в 1960-х и 1970-х годах. Также Богл считает, что по крайней мере некоторые из больших баз содержат больше, чем один узкий туннель.

Снимки показывают, что некоторые входы могут иметь противовзрывные двери для защиты, а также систему устройств для обнаружения присутствия вражеских подводных лодок, пытающихся проникнуть в базовую гавань, — отметил он.

Богл подчеркнул, что северокорейские подводные лодки не являются прямой угрозой для США, но могут представлять реальную угрозу для Южной Кореи, поскольку их движение трудно контролировать из-за того, что они могут скрытно заплывать в секретные базы.

Накануне между КНДР и Республикой Корея произошло обострение отношений. Поводом стали акции активистов антисеверокорейских организаций из Южной Кореи, которые стали перебрасывать на надувных полиэтиленовых шарах агитационные листовки в КНДР. В Пхеньяне пообещали возмездие.