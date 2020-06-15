КНДР рассматривает возможность отправить войска в демилитаризованную зону

https://static.news.ru/photo/8f3a22d0-af57-11ea-9e01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xing Guangli/Xinhua/Global Look Press

КНДР может ввести войска в демилитаризованные в соответствии с межкорейскими соглашениями зоны. Об изучении такой возможности рассказали в Генштабе Корейской народной армии.

Там добавили, что армия готова исполнить любое решение партии и правительства, сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

Мы приняли мнение отдела ЦК партии по делам единого фронта и отделов, курирующих вопросы с врагами, об исследовании плана действия для того, чтобы армия снова выступила в демилитаризованные межкорейской договоренностью зоны и приняла меры по превращению фронта в крепость и дальнейшему укреплению военной настороженности в отношении Юга, — говорится в сообщении Генштаба.

Обострение в отношениях КНДР и Республики Корея наступило из-за того, что активисты антисеверокорейских организаций из Южной Кореи стали перебрасывать на надувных баллонах агитационные листовки в КНДР. В Пхеньяне пообещали возмездие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МИД КНДР порекомендовал политикам в Южной Корее перестать вести бессмысленные разговоры о денуклеаризации Корейского полуострова. В КНДР считают, что власти Южной Кореи не обладают квалификацией и влиянием, чтобы быть посредником между КНДР и США по вопросам отношений, а, кроме того, в переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном не нужна третья сторона.