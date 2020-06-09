КНДР блокирует все линии связи с Южной Кореей 9 июня

https://static.news.ru/photo/740fff9a-a9d3-11ea-b7d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joyce N. Boghosian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Северная Корея предупредила о том, что все линии связи с Южной Кореей будут заблокированы 9 июня в полдень по местному времени.

Такая мера является ответным шагом на отправку южнокорейской стороной агитационных листовок в КНДР, передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Этот шаг станет первым в списке решений о полном уничтожении всех возможных способов связи с Южной Кореей и прекращении других ненужных действий, — уточняется в распространённом заявлении.

В Южной Корее 8 июня сообщили о том, что в КНДР перестали отвечать на телефонные звонки в координационном бюро между властями двух корейских государств.

Как писал NEWS.ru ранее, в первый раз почти за месяц отсутствия северокорейский лидер Ким Чен Ын появился перед народом 8 июня. Он провёл совещание, на котором обсудил вопрос сдерживания ядерной войны.