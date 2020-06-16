В КНДР подтвердили факт попытки уничтожения межкорейского офиса связи

https://static.news.ru/photo/e146e9ba-afb0-11ea-aed4-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TAСС

Власти КНДР подтвердили информацию о подрыве межкорейского офиса связи, который расположен в городе Кэсон.

Соответствующее заявление было озвучено в эфире Центрального телевидения республики.

Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне, — говорится в сообщении.

Глава южнокорейского Министерства объединения, курирующего связи с КНДР, Ким Ён Чхоль, комментируя случившееся, сообщил, что инцидент произошёл в 14:59 (08:59 мск). При этом он отметил, что такой шаг был «в целом ожидаем», однако взрыв произошёл во время расширенного заседания парламентского комитета по международным делам и объединению, поэтому министр ещё не знаком со всеми деталями.

Необходимо получить более точную информацию о ситуации, — цитирует Ким Ён Чхоля Yonhap.

(3rd LD) N. Korea blows up joint liaison office in Kaesong https://t.co/RKde3LIy74 — Yonhap News Agency (@YonhapNews) June 16, 2020

Ранее хлопки взрывов были зафиксированы в демилитаризированной зоне между КНДР и Южной Кореей, которая находится в районе Кэсона.

Как писал NEWS.ru, в ночь на 16 июня в генштабе Корейской народной армии заявили о возможном введении войск в демилитаризованные зоны. Армия выразила готовность исполнить любое решение партии и правительства, касающееся превращения фронта в крепость и дальнейшего укрепления военной настороженности в отношении Юга. В Генштабе уточнили, что было мнение отдела ЦК партии по делам единого фронта и отделов, курирующих вопросы с противниками.

Обострение отношений между КНДР и Республикой Корея наступило из-за того, что активисты антисеверокорейских организаций из Южной Кореи стали перебрасывать на надувных баллонах агитационные листовки в КНДР. В Пхеньяне пообещали возмездие.

Ранее МИД КНДР порекомендовал политикам в Южной Корее перестать вести бессмысленные разговоры о денуклеаризации Корейского полуострова. В КНДР считают, что власти Южной Кореи не обладают квалификацией и влиянием, чтобы быть посредником между КНДР и США по вопросам отношений, кроме того, в переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном не нужна третья сторона.