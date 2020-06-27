В Метрополитене Токио произошло задымление

В метрополитене Токио по линии Гиндза было приостановлено движение. Причиной стало задымление на одной из станций.
Сотрудники метрополитена заявили, что дым появился из-за сбоя в работе системы кондиционирования. Однако спустя 15 минут движение по линии удалось восстановить. Информация о пострадавших не поступала.
Данная линия имеет протяжённость в 14,3 километра. Она соединяет между собой станции Сибуя, Уэно, Гиндза, Симбаси и другие,
NEWS.ru передавал ранее, что власти Лондона приняли решение закрыть около 40 станций метрополитена. Такие меры безопасности были приняты из-за угрозы распространения коронавируса.
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