В КНР опровергли связь вспышки COVID-19 в Пекине с местным штаммом

https://static.news.ru/photo/5f335392-b7ac-11ea-9017-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press

Китайские эпидемиологи исключили вероятность связи между вспышкой коронавируса на пекинском рынке «Синьфади» и распространением штамма COVID-19 в конце апреля.

Об этом сообщает агентство «Синьхуа», ссылаясь на доклад Центра по контролю и предотвращению распространения массовых заболеваний КНР. Согласно ему, специалистами были проанализированы три штамма, связанные со вспышкой на рынке. Два из них взяли у инфицированных пациентов, ещё один — из внешней среды «Синьфади».

В результате эксперты пришли к выводу, что вспышка в Пекине не связана со штаммом коронавируса, распространенном в китайской столице до апреля текущего года, а также со штаммом, взятым в Ухани. Эпидемиологи также опровергли гипотезу о животном происхождении выявленного на рынке штамма. По их мнению, передача коронавируса на «Синьфади» произошла на прямую от человека к человеку или через загрязнение поверхности. Анализ взятых образцов указал на их «европейское» происхождение, передаёт ТАСС. При этом они оказались старше штаммов, распространённых на сегодняшний день в европейских странах.

Очаг коронавируса был выявлен около двух недель назад на крупнейшем оптовом сельскохозяйственном рынке Пекина «Синьфади». Там было обнаружено около 50 бессимптомных носителей инфекции. Власти закрыли ряд коммерческих объектов, оказавшихся в зоне повышенного риска, а также ввели военное положение во всех жилых районах столицы Китая. В мероприятиях по борьбе со вспышкой коронавируса задействовано более 100 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что эпидемиологическая ситуация в Пекине после недавней вспышки коронавируса находится под контролем. Об этом заявил ведущий эпидемиолог Китайского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзюнью.