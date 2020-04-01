https://static.news.ru/photo/1a810d30-73fe-11ea-b7fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cai Yang/XinHua/Global Look Press

В официальную статистику Государственного комитета здравоохранения КНР стали включать заражённых коронавирусом, у которых болезнь протекает без симптомов.

В ведомстве подчеркнули, что такие пациенты представляют опасность, однако Китай подготовился к подобному сценарию в полной мере. Все люди, у которых будет выявлена бессимптомная инфекция, будут госпитализироваться, а контактировавших с ним отправят на карантин на 14 дней, передаёт «Интерфакс».

31 марта всего за сутки в стране было выявлено 130 новых подобных случаев. По мнению вирусологов, такие люди могут стать причиной новой вспышки эпидемии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в материковом Китае за сутки было зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 35 из них — у людей, вернувшихся из-за рубежа, один — внутри страны.