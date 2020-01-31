https://static.news.ru/photo/b3eb8f30-440c-11ea-851b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Qunying/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Учёные из Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний совместно с одной из высокотехнологичных компаний города Уси разработали тест, способный за 8-15 минут выявить новый коронавирус.

Как сообщает агентство «Синьхуа», высокочувствительный экспресс-тест прост в использовании и удобен в транспортировке. В настоящее время уже началось его производство. Первую партию тестов направили в самые пострадавшие от коронавируса регионы.

Ранее NEWS.ru писал, что российским врачам не потребуется брать анализ крови для экспресс-диагностики коронавируса нового типа. Протокол осмотра прибывающих из Китая предусматривает термометрию и забор материала из носа и зева. Забирать материал на анализ будут на борту самолёта. Для получения результатов теста потребуется около суток.