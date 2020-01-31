Учёные из Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний совместно с одной из высокотехнологичных компаний города Уси разработали тест, способный за 8-15 минут выявить новый коронавирус.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что российским врачам не потребуется брать анализ крови для экспресс-диагностики коронавируса нового типа. Протокол осмотра прибывающих из Китая предусматривает термометрию и забор материала из носа и зева. Забирать материал на анализ будут на борту самолёта. Для получения результатов теста потребуется около суток.
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