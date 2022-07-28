В Китае назвали ошибку 20-летней давности, повторяемую США на Украине Global Times: в США повторили на Украине ошибку с Афганистаном 20-летней давности

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Белый дом на Украине повторяет свою ошибку 20-летней давности, допущенную в Афганистане. При этом в Вашингтоне считают, что повторяют афганский «успех», накачивая оружием Украину, сообщает китайское издание Global Times.

В публикации напоминается, что история в Афганистане для Вашингтона закончилась неудачно — после 20 лет оккупации американским войскам пришлось покинуть страну и бросить недавних союзников.

Сейчас Соединённые Штаты, которые столкнулись с рекордно высокой инфляцией и неконтролируемо растущим государственным долгом, вновь оказывают помощь стране с другого континента. Украине предоставляются оружие, боеприпасы и финансы, подчеркнули в Global Times.

Ранее стало известно, что 23 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил: конгресс не поскупится на дополнительную помощь Украине, когда будет исчерпана уже выделенная ей рекордная сумма в $40 млрд. Он добавил, что США отправляют вооружение Киеву теми темпами, с которыми украинцы могут его освоить и выставить на поле боя.