В Китае арестовали корабль с замороженными мужскими пенисами

https://static.news.ru/photo/39810124-a524-11eb-babf-96000091f725_660.jpg Фото: Ivan Abreu/Global Look Press

Грузовое судно, на борту которого перевозились 7200 замороженных мужских детородных органов, арестовали в Китае. Корабль следовал из Нигерии, сообщает Premium Times.

Инцидент произошёл около двух недель назад. Несколько тысяч пенисов хранились в 36 коробках с надписью «Подорожник» на корабле, который был пришвартован в порту Красный Рынок в Шанхае.

По данным главного таможенного управления КНР, в Африке участились случаи нападения вооружённых группировок, насильно отрезающих у мужчин детородные органы для последующей продажи. Доход торговцев от контрабанды ежегодно составляет до $1,2 млрд.

В настоящее время комитет по правам человека, национальной безопасности и разведке проводит расследование . Через 10 недель его представители должны предоставить отчёт о проделанной работе.

Ранее NEWS.ru писал, что врачи ампутировали часть гениталий жителю Воронежской области после того, как он вступил в половую связь с тремя женщинами.