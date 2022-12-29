В Камбодже не менее 10 человек погибли и 30 пострадали из-за пожара в отеле

Фото: 54.mchs.gov.ru

Не менее 10 человек погибли и еще 30 пострадали из-за мощного пожара в отеле Grand Diamond City Hotel and Casino в городе Пойпет в Камбодже. По предварительным данным, огонь вспыхнул после взрыва бензобака в казино отеля, сообщает портал Fresh News со ссылкой на полицию.

Из игрового зала огонь перекинулся на жилые апартаменты. На кадрах, которые публикует камбоджийское телевидение, видно, что здание практически полностью выгорело. Кадры с места событий также публикует Telegram-канал Mash.

Чтобы спастись, люди прыгали из окон, в результате чего получили травмы. На данный момент здание продолжает полыхать. К тушение пожара привлечены добровольцы. Также сообщается о проблемах с водой при тушении. По некоторым данным, внутри отеля остаются еще 50 человек.

Ранее сообщалось, что в Кемерово 24 декабря сгорел нелегальный приют для престарелых и бездомных. В результате погибли 22 человека. Владелец приюта — пастор евангельской христианской церкви Андрей Смирнов арестован по решению суда.