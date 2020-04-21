В Индии коронавирусом заразились 53 журналиста

Власти Мумбаи проверили 167 журналистов, освещающих ситуацию вокруг пандемии коронавируса, на наличие инфекции в организме. 53 сотрудника СМИ оказались заражены COVID-19.
Заболевших журналистов поместили в изоляцию, среди них — репортёры, операторы, фотографы,
В штате Махараштра, столицей которого является Мумбаи, выявлено рекордное для Индии число случаев заражения коронавирусом. В регионе зарегистрировано 4666 пациентов с COVID-19, 232 человека скончались.
С 25 марта в Индии действует режим строгой изоляции. Границы между штатами, округами и районами закрыли. Премьер Нарендра Моди призвал сограждан по возможности не покидать свои дома, писал NEWS.ru.
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