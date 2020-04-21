В Индии коронавирусом заразились 53 журналиста

https://static.news.ru/photo/43198526-8397-11ea-9851-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rudhransh Sharma/Global Look Press

Власти Мумбаи проверили 167 журналистов, освещающих ситуацию вокруг пандемии коронавируса, на наличие инфекции в организме. 53 сотрудника СМИ оказались заражены COVID-19.

Заболевших журналистов поместили в изоляцию, среди них — репортёры, операторы, фотографы, уточняет CNN.

В штате Махараштра, столицей которого является Мумбаи, выявлено рекордное для Индии число случаев заражения коронавирусом. В регионе зарегистрировано 4666 пациентов с COVID-19, 232 человека скончались.

С 25 марта в Индии действует режим строгой изоляции. Границы между штатами, округами и районами закрыли. Премьер Нарендра Моди призвал сограждан по возможности не покидать свои дома, писал NEWS.ru.