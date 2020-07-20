В Гонконге ужесточат меры по борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c3e89db8-c9bf-11ea-9bd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: TPG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Гонконга объявили об ужесточении мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в этом специальном административном районе Китая.

По словам главы администрации Гонконга Кэрри Лэм, ношение масок станет обязательным во всех закрытых общественных местах. Кроме того, 180 тысяч государственных служащих будут с 20 июля переведены на удалённый режим работы, передаёт South China Morning Post.

Издание уточняет, что недалеко от гонконгского парка развлечений Disneyland будет построено ещё около двух тысяч карантинных объектов, а выставочный комплекс AsiaWorld-Expo начнут использовать для размещения пациентов с коронавирусом в стабильном состоянии, а также пожилых людей — в случае вспышек COVID-19 в домах престарелых.

По последним данным, прирост заразившихся коронавирусом в Гонконге за сутки составил 108 человек. Общее количество случаев заражения COVID-19 в Гонконге превысило 1,8 тысячи, скончались 12 заболевших.

В Гонконге с 5 июля после трёх недель нулевого прироста вновь стали фиксироваться местные случаи распространения коронавируса. Из-за этого населению административного района запретили собираться в группы больше четырёх человек. Рестораны после шести часов вечера обязали работать только навынос. Также отменена крупнейшая книжная ярмарка, открытие которой было намечено на 15 июля в Гонконгском центре выставок и конференций, писал NEWS.ru.