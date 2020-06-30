В Гонконге произвели первый арест после принятия закона о нацбезопасности

https://static.news.ru/photo/0d58d7de-bb69-11ea-9764-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Abreu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гонконгская полиция задержала первого человека по делу о нарушении вступившего в силу нового закона о национальной безопасности.

Согласно данным полиции, им оказался активист, который находился в торгово-развлекательном районе Козуэй-бэй и имел при себе плакат призывом к «гонконгской независимости».

Это первый арест с момента вступления закона в силу, — отмечается в сообщении.

Полицейские также предупредили, что теперь они будут задерживать всех протестующих, у которых найдут любую сепаратистскую символику, к которой относятся флаги, плакаты, транспаранты с призывами к независимости, революции и освобождению Гонконга.

1 июля в Гонконге отмечается 23-я годовщина перехода под китайский суверенитет. Сотрудники правоохранительных органов запретили оппозиционерам проводить в этот день ежегодный уличный марш в поддержку демократии, проходящий от парка «Виктория» к деловому центру, объясняя это угрозой распространения коронавируса.

Немногочисленные группы активистов намеревались собраться в районе Козуэй-бэй, однако все их попытки пресекает полиция. Всего стражи порядка мобилизовали до четырёх тысяч сотрудников, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Центральное правительство Китая сформирует на территории Гонконга представительство органов госбезопасности. Штат этого ведомства соберут из сотрудников, командированных из материковой части Поднебесной. Документ подразумевает пожизненное наказание для жителей Гонконга за ряд преступлений.

30 июня 2020 года высший законодательный орган КНР — постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей — одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге. За документ, который критиковали и мировое сообщество, и жители самого САР, 162 члена комитета проголосовали единогласно. Документ вступит в силу 1 июля — в 23-ю годовщину перехода бывшего британского анклава под китайский суверенитет.

Закон определяет обязательства центрального правительства Китая и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности САР. Предполагается, что Пекин получит право задействовать в Гонконге сотрудников своих спецслужб, что позволит Китаю пресекать действия радикалов, устраивающих протесты.

США расценили законопроект о нацбезопасности как «захват» автономной территории, что ещё сильнее обострило отношения между державами. Данное решение может одинаково навредить как Китаю, так и США. КНР лишилась возможности торговать со всем миром через «окно». Для США возникла проблема работы офисов своих компаний, которых в Гонконге насчитывается около 1200. По оценкам экспертов, торговый профицит с этой территорией составляет более $31 млрд.

В мае премьер Госсовета Китая Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подчеркнул, что пекинские власти хотят сформировать «стабильные правовые системы и механизмы правоприменения», направленные на защиту нацбезопасности в Гонконге.

Позднее власти США, Австралии, Канады и Великобритании обнародовали совместное заявление с выражением глубокой обеспокоенности в связи с решением КНР распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Вслед за этим американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, так как он перестал быть обособленной составляющей Китая. На днях госсекретарь США Помпео уведомил о решении американских властей ввести санкции против Китая из-за действий в отношении Гонконга. По его словам, новые ограничения затронут действующих и бывших должностных лиц КПК.