Уровень угрозы коронавируса повышен в китайской провинции

В провинции Цзилинь на северо-востоке Китая повышен уровень эпидемиологической опасности с низкого до среднего после выявления 15 новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщил представитель местного комитета по делам гигиены и здравоохранения Фань Мин. По его словам, 1808 жителей региона в данный момент проходят медобследование. 276 из них тесно контактировали с заболевшими,
В настоящее время проводится эпидемиологическое обследование, — заявил Мин на пресс-конференции.
Ранее NEWS.ru писал о том, что администрация китайской провинции Цзилинь сообщила об обнаружении зоны высокого риска заражения коронавирусом в городском уезде Шулань. В населённом пункте COVID-19 заболели 11 человек.
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