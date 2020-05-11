Уровень угрозы коронавируса повышен в китайской провинции

https://static.news.ru/photo/c9693c3e-9373-11ea-bdb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xie Jianfei/Keystone Press Agency/Global Look Press

В провинции Цзилинь на северо-востоке Китая повышен уровень эпидемиологической опасности с низкого до среднего после выявления 15 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил представитель местного комитета по делам гигиены и здравоохранения Фань Мин. По его словам, 1808 жителей региона в данный момент проходят медобследование. 276 из них тесно контактировали с заболевшими, передаёт ТАСС.

В настоящее время проводится эпидемиологическое обследование, — заявил Мин на пресс-конференции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что администрация китайской провинции Цзилинь сообщила об обнаружении зоны высокого риска заражения коронавирусом в городском уезде Шулань. В населённом пункте COVID-19 заболели 11 человек.