https://static.news.ru/photo/f84eb548-4b42-11ea-a2de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peng Zhaozhi/Xinhua/Global Look Press

Учёные Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней полагают, что пик коронавируса произойдёт во второй половине февраля. Медики выдвигают предположение, что в это время в Ухани заболеет ещё около 5% горожан, то есть примерно 500 тыс. человек.

При сохранении текущих тенденций мы прогнозируем пик коронавируса с середины до конца февраля, — цитирует Bloomberg доцента Адама Кучарски.

В исследовании говорится, что новый коронавирус заразил уже каждого двадцатого жителя Ухани. Учёные вывели общую модель заболевания: пять дней длится инкубационный период, шесть дней проходит от появления симптомов до подтверждения инфекции. При этом медики считают, что истинное количество заболевших уханьцев может быть «значительно недооценено».

Как писал NEWS.ru, КНР собирается выделить на борьбу с новым типом коронавируса 71,85 миллиарда юаней ($10,26 миллиарда). Минфин направит средства на то, чтобы граждане могли позволить себе диагностику и лечение. Выделенные деньги также будут использоваться для предметной борьбы с вирусом в регионах.

Китайские власти предупредили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) об эпидемии коронавируса 31 декабря 2019 года. Она началась в городе Ухань, а затем распространилась по всему Китаю и миру. Общее число заражённых — 37 591 человек, умерли — 814.