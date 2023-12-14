Трое японских чиновников полетели с должностей из-за скандала с «откатами» Глава Политсовета правящей партии Японии Хагиуда подал в отставку

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Коити Хагиуда

Руководитель ключевого Политического совета правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Коити Хагиуда и глава фракции ЛДП в кабинете министров Хиросигэ Сэко подали в отставку из-за громкого скандала, связанного с нарушением финансовой отчетности в партии, сообщает Kyodo News. Должности также лишился глава партийного комитета по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги.

Фракции ЛДП устанавливают для своих членов квоту по сбору средств, которые они получают путем продажи билетов на приемы и вечера. По данным агентства, ряд политиков перевыполняют норму и разница между реально собранной суммой и установленной квотой не фиксировалась документально и возвращалась политикам в виде «откатов».

Ранее оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии подала в парламент проект резолюции о недоверии правительству премьер-министра Фумио Кисиды на фоне этого скандала. Резолюцию также поддержали и другие оппозиционные силы страны, в числе которых Коммунистическая партия Японии и Общество обновления Японии.

До этого Кисида сменил министра экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимуру и нескольких влиятельных политиков в правящей ЛДП, которых подозревают в получении «откатов». По данным газеты Asahi Shimbun, таким словом в стране называют получение дохода от сбора политических пожертвований в нарушение правил отчетности.