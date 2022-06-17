Третий национальный авианосец спустили на воду в Китае

Фото: Li Gang/XinHua/Global Look Press

Церемония спуска на воду третьего китайского авианосца «Фуцзянь» в Шанхае на востоке Китая

Китайская государственная судостроительная корпорация 16 июня спустила на воду третий национальный авианосец, сообщает Центральное телевидение Китая. Судно получило название «Фуцзянь» в честь восточной провинции КНР.

Торжественная церемония спуска корабля на воду прошла около 11:00 по местному времени, над водой играл гимн Китая. Сам авианосец построен с использованием исключительно китайских технологий. Телевидение сообщает, что уже очень скоро он отправится в свое первое испытательное плавание.

Раньше в составе китайской армии было только два авианосца. Один из них соорудили на базе недостроенного советского тяжелого авианесущего крейсера «Варяг», который Китай ранее приобрел у Украины. В обоих кораблях присутствовала неядерная силовая установка.

Как сообщают китайские СМИ, в стране уже приступили к строительству четвертого авианосца для местной армии. Возможно, он станет первым, оснащенным ядерной силовой установкой.

Ранее стало известно, что атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» (проект 885 «Ясень-М») торжественно спущен на воду в Северодвинске на предприятии АО ПО «Севмаш». Команду на вывод дал гендиректор завода Михаил Будниченко. По традиции будущий командир подлодки капитан 2-го ранга Иван Артюшин разбил бутылку шампанского о борт крейсера. В церемонии участвовал главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.