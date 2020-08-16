Температура воздуха в Японии достигла исторического максимума

https://static.news.ru/photo/7bde333e-e071-11ea-8ddd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alpsdake/wikimedia.org

В городе Хамамацу японской префектуры Сидзуока воздух прогрелся до 41,1 градуса Цельсия. Это стало повторением исторического рекорда, зафиксированного в 2018 году.

Об этом сообщили в Национальном метеорологическом управлении Японии. По его данным, в Хамамацу, расположенном в 200 км от Токио, климат гораздо мягче, чем в столице, среднегодовая температура несколько выше, а снег выпадает довольно редко.

17 августа температура воздуха приблизилась к максимуму почти во всех районах страны. В Нагое и Осаке столбик термометра поднимался до 39 градусов, а в Токио — до 36. На сегодняшний день в Японии с тепловыми ударами госпитализированы более 10 тыс. человек, около 30 скончались. Чаще всего в больницы по этой причине попадают пожилые люди. Кроме того, из-за того что на фоне пандемии коронавируса люди носят маски, в том числе на улице, риски получения теплового удара увеличились.

Обычно жаркая погода в Японии устанавливается в середине июля после окончания сезона дождей. В 2020 году июль был пасмурным, в стране были зафиксированы рекордные по интенсивности осадки. Синоптики прогнозируют ослабление жары на несколько градусов к концу текущей недели. Кроме того, эксперты не исключают выпадение осадков к этому времени, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на редкость тёплая погода наблюдается в эти дни на балтийском побережье. Температура воды на Куршской балке достигает 22–23 градусов, что совсем не свойственно Балтике.