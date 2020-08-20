Тайваньская авиакомпания отменила «рейсы в никуда»

https://static.news.ru/photo/7bba0e0e-e38d-11ea-ad5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: lasta29/wikipedia.com

В Тайване авиакомпания Tigerair отменила очередные «рейсы в никуда», приуроченные к китайскому Дню всех влюблённых — празднику Цисицзе, который в 2020 году отмечается 25 августа.

По данным перевозчика, подобные трёхчасовые беспосадочные полёты, во время которых пассажиры могли облететь над Тихим океаном вокруг острова Тайвань и близлежащих территорий, сначала были очень популярны, однако сейчас их продажи резко упали. Во время таких «рейсов в никуда» самолёт приземлялся в той же точке, что и взлетал. При этом любующимся видом из иллюминаторов пассажирам подавали блюда от шеф-повара ресторана со звездой «Мишлен».

Как передаёт ТАСС, те, кто уже купил билеты на такие рейсы, получат компенсацию в виде ваучера на бесплатные полеты по другим маршрутам после отмены ограничительных мер, введённых на фоне пандемии COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал о том, что большая часть россиян боятся планировать отпуск из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день о поездках не готовы думать 52,2% жителей России. Из них 42,3% опасаются второй волны COVID-19, а 9,9% пугает возможность заразиться в пути.