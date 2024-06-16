СМИ узнали о попытках США спровоцировать нападение КНР на Тайвань FT: Си Цзиньпин заявил, что США пытались склонить КНР напасть на Тайвань

Фото: Kremlin.ru

Си Цзиньпин

В апреле 2023 года на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен глава КНР Си Цзиньпин рассказал, как США провоцировали Пекин совершить нападение на Тайвань, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Китайский лидер тогда отметил, что не попался «на приманку» Вашингтона. По информации собеседника издания, Си Цзиньпин предупредил о готовящемся обмане других высокопоставленных чиновников.

В посольстве КНР на запрос газеты прямо не ответили, но напомнили, как США продавали Тайваню оружие и поддерживали «сепаратистские силы» острова. Представитель главы Еврокомиссии заявил, что она не разглашает информацию о личных встречах. Белый дом на запрос издания не ответил.

Президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках переговоров в Китае обсудили строительство газопровода «Сила Сибири — 2» и возможное участие Пекина в конференции по Украине в Швейцарии, писало ранее издание Financial Times. По данным журналистов, лидеры стран также затронули тему расширения присутствия китайских банков в РФ.

Киевский политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник отметил, что отсутствие Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на конференции по Украине в Швейцарии можно расценить как сигналы. В случае с главой Белого дома это будет послание западному миру, а с лидером КНР — сигналом для Глобального Юга, резюмировал эксперт.