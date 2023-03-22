Северная Корея запустила крылатую ракету в сторону Японского моря

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

КНДР запустила крылатую ракету в сторону Японского моря, сообщила газета Chosun. Отмечается, что снаряд является стратегической крылатой ракетой большой дальности модификации KN-27, называемой северокорейской версией Tomahawk.

22 августа Северная Корея запустила крылатую ракету в Восточное море из района у побережья Хуннам, провинция Южный Хамгён, — указано в сообщении.

16 марта Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, которая, пролетев около 1000 километров, упала в 200 километрах от полуострова Осима на Хоккайдо. Токио выразил решительный протест в связи с действиями Пхеньяна.

В Минобороны Японии сообщили, что запуск ракеты КНДР не повлек за собой нарушений судоходства и воздушного сообщения. При этом подчеркнули, что подобные действия Пхеньяна несут угрозу миру и безопасности как Японии, так и всему региону.

Ранее сообщалось, что десять стран Совбеза ООН осудили ракетные запуски КНДР. Россия и Китай к ним не присоединились. Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что действия Пхеньяна безрассудны и представляют опасность, а также подрывают ядерное нераспространение во всем мире.