Северная Корея запустила две новые ракеты в сторону Японского моря

Фото: Chao Zhongshe/Xinhua/Global Look Press

Северная Корея в понедельник, 27 марта, осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщили в береговой охране Японии. Отмечается, что запуски осуществлялись с интервалом в 10 минут.

В настоящее время ракеты уже упали в море. Точной информации о месте падения нет. Агентство Кyodo сообщает, что падение произошло за пределами японской экономической зоны.

Береговая охрана страны предупредила находящиеся в море рыболовецкие суда о соблюдении бдительности и призвала не приближаться к обломкам, если таковые будут обнаружены.

Нынешний ракетный запуск стал десятым с начала года. В восьми случаях КНДР испытывала баллистические ракеты. 18 февраля и 16 марта Пхеньян осуществил успешные запуски межконтинентальных баллистических ракет «Хвасон-15» и «Хвасон-17».

Также государственное радио «Голос Кореи» сообщило, что КНДР 21 марта провела испытания новой системы подводного ядерного оружия. Речь идет о боевых беспилотных аппаратах, предназначенных для уничтожения морских группировок противника

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил, что КНДР в первую очередь может нанести удар подводными беспилотниками по американским островам Гуам (неинкорпорированная организованная территория) и Гавайи (одноименный штат США). Эксперт добавил, что Северная Корея дотянется до любой точки США. Он считает, что мощность ядерного заряда, предположительно устанавливаемого на дрон, ограничивается только доступными Пхеньяну технологиями.