https://static.news.ru/photo/ec97802e-4276-11ea-a5a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посольство РФ в Китае обсуждает с Пекином эвакуацию граждан России только из провинции Хубэй, где зафиксировали наибольшее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Нахождение в этом районе представляет реальную угрозу для жизни и здоровья. Самостоятельно выехать оттуда невозможно, так как в регионе введён карантин, — говорится в заявлении ведомства.

По данным представительства, в провинции Хубэй удалось связаться с 177 росгражданами, передаёт официальный сайт посольства.

Количество заражённых коронавирусом нового типа превысило шесть тысяч человек по всему миру. По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая и информационных ведомств других стран, восемь граждан заболели в Тайване, 14 — в Таиланде, восемь — в Гонконге. В КНР зарегистрировано 5974 случая заражения. С момента обнаружения 2019-nCoV умерли 132 жителя.

Председатель совета директоров завода «Медсинтез» Александр Петров высказал свою версию происхождения коронавируса нового типа в Китае.

По мнению специалиста, эпидемия могла начаться с летучей мыши, сбежавшей из какой-нибудь лаборатории, где занимаются опасными вирусами. Помимо того, что летучие мыши — разносчики многих заболеваний, в Китае их также любят употреблять в пищу.

Ранее NEWS.ru писал, что генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса. Греческие учёные не нашли доказательств возникновения нового коронавируса в результате рекомбинации.

Анализ подтвердил, что новый вирус действительно тесно связан с патогенами, поражающими летучих мышей, которые живут в провинции Юннань. Однако при этом у него обнаружился ряд уникальных черт в устройстве РНК вируса, несовместимых с теорией о недавней рекомбинации.