Рейтинг премьер-министра Японии достиг двухлетнего минимума

https://static.news.ru/photo/efef314c-a31d-11ea-942c-fa163e074e61_660.jpg Синдзо Абэ Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Уровень поддержки действующего правительства Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ упал до 39,4%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством «Киодо». Согласно им, рейтинг правительства упал ниже 40% впервые с мая 2018 года. В поддержку нынешнего правительства высказались 38,4% участников опроса, 45,5% выразили неодобрение.

81% респондентов заявили, что меры экономической поддержки населения в период пандемии коронавируса осуществляются очень медленно. Также участники исследования выразили недовольство в связи со скандалом вокруг бывшего главного прокурора Токио Хирому Курокавы, который, являясь основным претендентом на должность главного прокурора страны, дважды нарушил режим самоизоляции в мае для того, чтобы сыграть в маджонг на деньги с журналистами, передаёт РИА Новости. При этом азартные игры в Японии находятся под запретом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в правительстве Японии начались приготовления к возобновлению рабочих контактов с Россией на уровне замминистров иностранных дел, которые были прерваны в связи с пандемией коронавируса. Контакты предполагается начать в формате видеосвязи в средине июня. В консультациях могут принять участие замглавы МИД РФ Сергей Моргулов и его японский коллега Такэо Мори.