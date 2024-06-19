Путин возложил венок к монументу в память о советских воинах в КНДР Путин и Ким Чен Ын возложили венок к монументу «Освобождение» в Пхеньяне

Фото: kremlin.ru

Возложение венка к монументу «Освобождение»

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын возложили венок к монументу «Освобождение» в память о воинах Советской армии, сообщается на сайте Кремля. Памятник установлен в 1946 году в честь бойцов, погибших при освобождении Кореи от японской оккупации.

Церемония завершилась минутой молчания. Почетный караул прошествовал с торжественным маршем.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва и Пхеньян выстраивают свои отношения на благо интересов народов обеих стран. Он подчеркнул, что российско-корейское сотрудничество, вопреки заявлениям Запада, не направлено против третьих стран.

Ким Чен Ын по итогам подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами заявил, что Россия является «самым честным другом и соратником» КНДР. Он добавил, что заключение нового соглашения было бы немыслимо без «выдающейся дальновидности» и решительности президента РФ.

Путин и Ким Чен Ын заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Лидеры двух государств поставили свои подписи под документом по итогам личных переговоров в столице КНДР Пхеньяне, которые продолжались порядка двух часов.