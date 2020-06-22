Пушков назвал «странным» новое появление коронавируса в КНР

https://static.news.ru/photo/3e83aa28-5b3e-11e9-8cf8-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Federation Council of Russia/Global Look Press
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что новые случаи заражения COVID-19 в Пекине выглядят странными. В столице Китая 21 июня выявили 27 случаев инфицирования коронавирусом.
По словам члена Совета Федерации, возможно, возбудитель COVID-19 был завезён на городской рынок «Синьфади» из Европы. Кем, как завезён и почему коронавирус оказался на досках для разделки лосося, по мнению политика, является загадкой.
Очень странное новое появление Ковид-19 в Пекине, и вновь на рынке. И вновь нет внятных объяснений. Ясно лишь, что на сей раз летучие мыши и панголины точно ни при чём, — написал Пушков в своём Twitter.
Ранее NEWS.ru сообщал, что китайский эпидемиолог Лю Цзюнь заявил: анализ генома образцов коронавируса, которые нашли на оптовом рынке Пекина «Синьфади», удивил учёных. Они оказались старше штаммов COVID-19, распространённых сейчас в Европе. Врач добавил, что отследить полный путь образцов с пекинского рынка тяжело.