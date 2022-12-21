Пришел медведь к панде: зачем лидер «Единой России» ездил в Китай Визит Дмитрия Медведева в Пекин и последующее высказывание Си о готовности стать медиатором между РФ и Украиной озадачили наблюдателей

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев и Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин и замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев провели в Пекине встречу, в ходе которой российский политик передал письмо от президента РФ Владимира Путина, а Си заявил, что Китай готов выступить посредником в деле примирения России и Украины.

Международные новостные агентства, освещающие поездку Дмитрия Медведева в Пекин, акцентируют внимание своих читателей на том, что российский визитер — это бывший президент РФ. Сам Медведев тоже не спешит раскрывать, зачем он неожиданно поехал в Пекин.

Эти переговоры были весьма полезными, — лаконично описал Медведев результаты своей поездки, не пояснив, кому и какого рода будет от них польза.

Зато известно, что президент РФ Владимир Путин передал своему китайскому коллеге письмо. О содержании этого письма известно (из российских источников) немного: по сообщению Совбеза РФ, в нем отмечен «беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации» и выражена уверенность «в неизменном поступательном развитии межгосударственных и межпартийных связей в тесном взаимодействии с новым руководящим составом КПК, избранным по итогам недавнего партийного форума китайских коммунистов».

Фото: Yin Bogu/XinHua/Global Look Press Визит Дмитрия Медведева в Китай

Интрига, однако, состоит в том, что ради констатации этих общеизвестных фактов Медведеву не было необходимости лично лететь в Пекин. Письмо могло быть доставлено дипломатической почтой. Это вызывает у наблюдателей впечатление, что настоящей задачей визита российского чиновника было что-то, что осталось за рамками официальных заявлений.

На то, чем могло быть это что-то, аккуратно намекнул Си Цзиньпин, призвавший своего гостя к «политической мудрости». О том, что политическая мудрость в Пекине ставится во главу угла в отношениях с внешним миром, отчетливо доказали слова Си относительно российско-украинского антагонизма.

Китай надеется, что все участники украинского кризиса будут проявлять сдержанность и стараться решить свои сложности в области безопасности исключительно политическими средствами, — заявил глава КНР.

Это заявление (кстати, далеко не первое такого рода) можно воспринимать двояко, поскольку оно в равной степени адресовано Москве, Киеву и всем третьим странам. При желании в этих дипломатичных словах китайского руководителя можно разглядеть и второе дно. Ведь зная, какими «политическими средствами» Москва и Киев сегодня решают свои сложности, заявление Си Цзиньпина можно воспринять как сдержанное, но неодобрение политики России, сказал NEWS.ru эксперт Центра Восточной Азии МГИМО Андрей Дикарёв.

Почему в Пекине захотели видеть именно Медведева, несмотря на его малозначимость в российской государственной системе? Очень может быть потому, что в Китае всё больше обеспокоены его агрессивной риторикой, которая резко диссонирует с официальной линией КНР на мирное разрешение конфликта на Украине. Это со стороны китайского руководства не лицемерие: эскалация конфликта, возможное вовлечение в него третьих стран подрывает многолетние усилия Пекина по строительству единого евразийского экономического пространства. Не исключено, что в приватном порядке Си Цзиньпин посоветовал Дмитрию Медведеву «следить за своим языком».

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Дмитрий Медведев

В словах, прозвучавших из уст китайского лидера, некоторые наблюдатели услышали, что Пекин готов выступать посредником в украинско-российском конфликте. Это была бы первая такая инициатива для Си после того, как он был переизбран на третий срок как генсек ЦК КПК. До сих пор позиция КНР была пусть и отстраненной, но она объективно помогала Москве избежать глухой международной изоляции: Китай раз за разом отказывался поддерживать резолюции ООН, осуждающие РФ. В экономическом смысле Китай также остается одной из немногих «форточек» для российского экспорта и импорта.

На это указала Медведев, когда напомнил, что обе правящие партии должны работать совместно в сельском хозяйстве, энергетике, торговле, чтобы противостоять несправедливым мерам извне (имеются ввиду антироссийские санкции стран Запада).

Это, конечно, далеко не то, что ждут от Пекина страны Запада, которые не раз призывали Китай повлиять на российское руководство и убедить его прекратить военную операцию на Украине. Хотя Си Цзиньпин ранее не раз говорил, что конфликт невыгоден ни Москве, ни Киеву, но убеждать кого-то в чем-либо, да еще по просьбам геополитических соперников, лидер КНР точно не будет — не императорское это дело, подчеркнул в разговоре с NEWS.ru эксперт Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов.

Во всех официальных сообщениях китайских источников должность Медведева указывается как председатель «Единой России», а что он еще и замсекретаря СБ РФ, упоминается вскользь. Это однозначный показатель, что Медведева принимали в Пекине именно по партийной, а не по государственной линии. Известно что в 2023 году руководство КНР запланировало разморозку очных двусторонних контактов, приостановленных из-за коронавируса, по всем уровням. До конца нынешнего года готовится полноценные переговоры (пока по видео, но тем не менее длительные) между Си и Путиным, а в будущем году Китай ждет его у себя в гости уже очно. Не надо искать в визите Медведева второго дна, его нет. Не надо заниматься конспирологией. Позиция Пекина в отношении украинского конфликта осталась неизменной даже на уровне риторики: я не нашел в заявлениях Си Цзиньпина ни слова, которое бы оправдывало спекуляции, что Пекин намерен занимать в этом конфликте более активную роль, чем быть генератором благих пожеланий обеим его сторонам.

Не разделяет конспирологических теорий относительно визита Медведева и эксперт Фонда Карнеги Александр Габуев. В интервью Би-би-си он отметил, что разговор Медведева и Си вряд ли связан с СВО и слухами о возможном новом наступлении российской армии.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Си Цзиньпин

Есть формат общения на уровне глав правящих партий, — считает Габуев. — Это довольно регулярная история, и, поскольку Медведев формально является главой «Единой России», ничего сверхъестественного с протокольной точки зрения тут нет. Знакомы они (Си и Медведев) более десяти лет. Медведев — доверенное лицо Путина, он занимает серьезную должность. Поэтому я думаю, что там может быть какой-то конфиденциальный обмен мнениями и что-то, что проще обсудить лично, отправив доверенного человека с протокольным визитом.

Визит Медведева совпал (или был целенаправленно совершен) накануне беспрецедентной поездки в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. Зеленский прилетел в США в среду и собирается в ближайшие часы встретиться с президентом Джо Байденом и выступить перед конгрессом. Как ожидается, Киев попросит США более активно помогать Украине противостоять российскому военному давлению. Об этом NEWS.ru расскажет 22 декабря.