Премьер Японии потерял дар речи от вопроса про Путина Премьер Японии не смог ответить на вопрос о возможности прямого разговора с Путиным

Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фумио Кисида

Премьер-министр Японии Фумио Кисида замешкался, отвечая на вопрос о возможности прямого разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Японскому лидеру пришлось выдержать паузу, прежде чем он смог подобрать слова, однако так и не дал четкого ответа. При этом Кисида отметил как важность дипломатии, так и поддержки санкций против России, передает РИА Новости.

Если посмотреть на позицию России и различные ее высказывания, Россия сохраняет свое жесткое поведение и не собирается менять его. Я чувствую такую позицию. (10-секундная пауза) Россия... не собирается ни на шаг уступать занятые территории, то есть не меняет такой жесткой позиции. Конечно, важно использовать силу дипломатии, но сейчас от Японии требуется, исходя из этой жесткой позиции России, явно показать свое желание, чтобы мировое сообщество сплотилось вокруг сильных санкций против РФ и помощи Украине, — сказал премьер Японии.

Кисида добавил, что сейчас Токио придерживается «такой» позиции о возможности диалога. А говорить о том, как будут развиваться отношения в дальнейшем, посчитал преждевременным.

Ранее сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского могут пригласить на саммит G7, который пройдет в Хиросиме в мае. Позже генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно подтвердил участие Зеленского, но уточнил, что оно ограничиться его выступлением в ходе онлайн-встречи лидеров «семерки».