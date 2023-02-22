Зеленский вновь пошумит на G7, но недолго Зеленский примет участие в открытии онлайн-встречи лидеров G7 24 февраля

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в открытии онлайн-встречи лидеров G7 24 февраля, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, слова которого приводит ТАСС. Мацуно выразил уверенность в том, что тема ситуации на Украине станет преобладающей на переговорах, и предположил, что Япония выступит за усиление санкций G7 против России и усиление поддержки Украины, но воздержался от разглашения дальнейших подробностей.

Запланировано, что президент Украины Зеленский примет участие в начале встречи, — отметил Мацуно.

Ранее сообщалось, что японское правительство рассматривает возможность приглашения Зеленского на предстоящий в мае саммит «Большой семерки» в Хиросиме. По информации журналистов, в мероприятии могут также принять участие премьер-министр Индии Нарендра Моди и его австралийский коллега Энтони Альбанез. Мацуно до этого также заявил, что Япония будет продвигать санкции против России и предложит меры поддержки Украине в том числе и на саммите в Хиросиме. По его словам, Токио для этого будет работать в тесном сотрудничестве с международным сообществом.

В октябре прошлого года Зеленский, выступая в онлайн-формате на саммите «Большой семерки», попросил страны предоставить Киеву достаточное количество современных систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы создать «воздушный щит» над территорией страны. Он отметил, что такая помощь — часть гарантий безопасности.