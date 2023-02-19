Зеленского захотели пригласить в Японию NHK: на саммит «Большой семерки» в Японии захотели пригласить Зеленского

Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Японское правительство рассматривает возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на предстоящий саммит «Большой семерки» (G7) в Хиросиме, сообщает телеканал NHK с ссылкой на собственные источники. По информации журналистов, в мероприятии могут также принять участие премьер-министр Индии Нарендра Моди и его австралийский коллега Энтони Альбанез. Саммит G7 пройдет в мае.

Правительство Японии рассматривает возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на предстоящий саммит «Большой семерки» в Хиросиме, — сказано в публикации.

Япония в этом году председательствует в «Большой семерке».

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что президент Украины Владимир Зеленский потерпит сокрушительное поражение в спецоперации, повторив судьбу Адольфа Гитлера. Он добавил, что украинский лидер может «сколько угодно летать в облаках», но реальность совсем другая. По его словам, украинская армия находится в критическом положении. Американский разведчик отметил, что единственное, что может сделать Зеленский — покинуть страну, так как Россия уже победила в стратегическом и геополитическом планах.