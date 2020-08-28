Правящая партия Японии 15 сентября выберет преемника Синдзо Абэ

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Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии планирует 15 сентября выбрать новое руководство после сообщения о том, что лидер ЛДП и премьер страны Синдзо Абэ решил сложить свои полномочия.

Согласно данным агентства Kyodo, вице-премьер Японии Таро Асо не планирует участвовать в предвыборной гонке на пост главы правительства. Однако о желании стать преемником Абэ объявил экс-министр обороны и бывший генсек ЛДП Сигэру Исиба, имеющий серьёзные позиции в партии.

Премьер-министр Японии принял решение об отставке 28 августа на фоне проблем со здоровьем. По его словам, он продолжит исполнять обязанности премьера до тех пор, пока ему не выберут преемника.

Ранее NEWS.ru писал, что одним из вероятных кандидатов на пост премьер-министра Японии после отставки Абэ может стать экс-глава МИД страны — Фумио Кисида. Дипломат обладает богатым политическим опытом, считает ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Константин Саркисов.