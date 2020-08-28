Кресло японского премьера предрекли экс-главе МИД

https://static.news.ru/photo/8dc0f73e-e914-11ea-ba05-fa163e074e61_660.jpg Фумио Кисида Фото: Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Одним из вероятных кандидатов на пост премьер-министра Японии после отставки Синдзо Абэ может стать экс-глава МИД страны — Фумио Кисида. Дипломат обладает богатым политическим опытом, считает ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Константин Саркисов.

Никто не может точно сказать, кто будет [новым премьер-министром Японии]. Такие вещи решаются внутри Японии и там действуют внутренние пружины. Это прежде всего отношения между фракциями, между отдельными группами Либерально-демократической партии. Надо посмотреть, кто сможет обеспечить то, что делал Абэ. Это пасьянс. Может быть будет Кисида. Потому что он более-менее умеренный, — цитирует эксперта РИА Новости.

Он отметил, что нынешний глава Минобороны Японии Таро Коно вряд ли сможет сменить Абэ. Если руководитель оборонного ведомства и займёт пост премьера, то станет промежуточной фигурой, так как он не обладает достаточно сильными корнями в Либерально-демократической партии, в которой состоит Синдзо Абэ. Кроме того, считает Саркисов, Кисида пользуется большей поддержкой.

Аналитик подчеркнул, что одной из главных задач преемника Абэ является установление хороших отношений с Москвой. Однако сложно предугадать, сможет ли Токио найти общий язык лично с Владимиром Путиным при новом премьере Японии.

Синдзо Абэ 28 августа официально объявил о своей отставке с поста премьер-министра Японии. Он продолжит исполнять обязанности главы правительства до тех пор, пока не будет выбран его преемник. Предполагается, что им может стать генеральный секретарь кабмина Ёсихидэ Суга.

Ранее NEWS.ru писал, что ход переговоров между Россией и Японией после отставки Абэ спрогнозировал руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. По его мнению, в переговорах на некоторое время возникнет пауза. Принципиального изменения позиции Токио по островам с новым премьером ожидать не стоит.