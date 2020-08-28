Премьер Японии официально объявил о своей отставке

https://static.news.ru/photo/00d6008a-e90a-11ea-a11d-fa163e074e61_660.jpg Синдзо Абэ Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Синдзо Абэ объявил о своей отставке с поста премьер-министра Японии. Политик уходит с должности из-за проблем со здоровьем. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Токио.

Для политика самое важное — демонстрировать результат. Ради этого результата я прикладывал все силы эти семь лет и восемь месяцев. Политик не может допустить ошибок, связанных с тем, что его здоровье находится не в оптимальном состоянии, — приводит его слова ТАСС.

Абэ будет исполнять обязанности премьера, пока не выберут новую кандидатуру. Выборы премьера Японии должны пройти в сентябре. Вероятным преемником называют генерального секретаря правительства страны Ёсихидэ Сугу, передаёт Lenta.ru

Абэ выразил крайнее сожаление, что уходит, не решив вопрос подписания мирного договора с Россией. Он уточнил, что правительство Японии после его отставки продолжит этот курс.

Мне очень жаль, что мы не решили проблему похищенных граждан. Проблему мирного договора, вопрос изменения конституции. То, что я ухожу не закончив эти дела, разрывает мне сердце, — подчеркнул премьер.

О том, что Абэ собирается покинуть пост премьера, стало известно ранее 28 августа.

Неделей ранее в японской прессе писали, что премьер прошёл обследование в госпитале Университета Кэйо в связи с обострением хронического язвенного колита. Из-за болезни Абэ однажды уже покидал свой пост. Это произошло в 2007 году — спустя год после того, как он впервые его занял.

В 2012-м Абэ снова победил на выборах. Он установил рекорд по времени пребывания на посту главы правительства за всю историю Японии. 24 августа исполнилось 2799 дней с момента начала его второго премьерского срока. В ноябре 2019 года политик побил рекорд нахождения у власти Кацура Таро, который возглавлял правительство Японии в начале XX века.

Ранее NEWS.ru писал, что в мае рейтинг поддержки японского премьера достиг двухлетнего минимума. В поддержку правительства страны высказались 38,4% опрошенных.