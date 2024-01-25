Появились кадры полыхающей больницы Ганди в Тегеране

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В Тегеране горит больница Ганди. Видео здания, охваченного огнем, публикует Telegram-канал RTVI. По его данным, возгорание началось на четвертом этаже, в настоящий момент горят 12–16-й этажи. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

По словам главного врача больницы, скоро должна начаться эвакуация персонала и пациентов больницы. Департамент неотложной помощи Тегерана приведен в состояние повышенной готовности, к больнице направлены автобусы и машины скорой помощи. Движение с юга на север площади Ганди перекрыто. Также движение ограничили в районе медицинского учреждения.

Ранее в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на полиэфирном заводе «Авангард» в Шахтах Ростовской области произошел взрыв. По словам очевидцев, сначала они услышали взрыв, а потом в районе предприятия повалил черный дым. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что при пожаре пострадали девять человек. Три человека с ожогами доставлены в больницу, пятеро госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Погибших нет.

13 января крупный пожар произошел на складе онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах. В момент возгорания в здании находилось около 1200 человек. Горящий склад с высоты запечатлели на видео пассажиры самолета, летевшего в Петербург.