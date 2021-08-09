Почти всех жителей Ухани проверили на COVID-19

В воскресенье, 8 августа, власти китайского города Ухань, где в конце 2019 года начала эпидемия коронавируса, завершили тестирование практически всего населения на COVID-19. Всего было проверено более 11,28 миллиона жителей. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Решение о тестировании всех жителей города власти приняли после того, как в Ухани было выявлено сразу несколько новых случаев заражения коронавирусом. Всего на проверку жителей ушло пять дней. Тестирование охватило практически всё население города, за исключением детей младше 6шести лет и уехавших на каникулы студентов.

Тесты подтвердили 37 случаев заражения, также выявлен 41 бессимптомный носитель инфекции. Учёные заявили, что по результатам теста можно сделать вывод об отсутствии широкого распространения коронавируса, несмотря на произошедшую вспышку заражения.

Новая вспышка началась с международного аэропорта Нанкина и распространилась на ряд других городов и провинций страны.