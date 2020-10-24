Первый учебный корабль поступил на службу в ВМС Южной Кореи

https://static.news.ru/photo/1b7d8ba6-1605-11eb-92d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: South Korean Defense Acquisition Program Administration/dapa.go.kr

В состав южнокорейских военно-морских сил включён первый корабль, который будет использоваться для обучения экипажей.

Корабль получил название «Хансандо» в честь острова, у которого адмирал Йи Сун-син выиграл битву с японским флотом в конце XVI века. Длина судна составляет 142 метра, водоизмещение — 4,5 тысячи тонн. Корабль способен развивать скорость до 18 узлов и совершать переходы дальностью до 12 тысяч километров.

«Хансандо» оснащён компьютерными учебными системами, которые могут имитировать различные боевые ситуации и корабли разных классов. Его вооружение составляют две артиллерийские установки калибра 76 и 40 миллиметров и торпедные аппараты. Кроме того, он оборудован гидролокатором и системами радиоэлектронной борьбы.

В состав экипажа могут входить до 120 моряков и свыше 300 курсантов. Помимо учебных целей корабль предполагается задействовать в поисково-спасательных операциях, сообщает Defense News.

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