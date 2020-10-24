Первый учебный корабль поступил на службу в ВМС Южной Кореи

В состав южнокорейских военно-морских сил включён первый корабль, который будет использоваться для обучения экипажей.
Корабль получил название «Хансандо» в честь острова, у которого адмирал Йи Сун-син выиграл битву с японским флотом в конце XVI века. Длина судна составляет 142 метра, водоизмещение — 4,5 тысячи тонн. Корабль способен развивать скорость до 18 узлов и совершать переходы дальностью до 12 тысяч километров.
«Хансандо» оснащён компьютерными учебными системами, которые могут имитировать различные боевые ситуации и корабли разных классов. Его вооружение составляют две артиллерийские установки калибра 76 и 40 миллиметров и торпедные аппараты. Кроме того, он оборудован гидролокатором и системами радиоэлектронной борьбы.
В состав экипажа могут входить до 120 моряков и свыше 300 курсантов. Помимо учебных целей корабль предполагается задействовать в поисково-спасательных операциях,
Ранее NEWS.ru писал, что американские журналисты оценили модернизацию российского фрегата времён холодной войны «Маршал Шапошников». По их словам, благодаря вооружению установками для ракет «Оникс» и «Калибр-НК» фрегат стал «кораблём универсального назначения».